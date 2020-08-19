США открыли России секрет Полишинеля о ядерной угрозе Китая

В Вене завершился очередной раунд переговоров представителей России и США по стратегической стабильности и контролю над вооружениями. Спецпредставитель американского президента Маршалл Биллингсли на брифинге для журналистов сообщил, что Вашингтон поделился с Москвой разведывательными данными о ядерном оружии Китая.

«Мы подробно поделились с Российской Федерацией разведывательными данными о том, что делает Китай, как в ходе нашей предыдущей встречи, так и сегодня [18 августа 2020 года]. В 2019 году Китай выпустил более 200 баллистических ракет. Это намного больше, чем весь остальной мир вместе взятый. Вот почему мы сосредоточены на обеспечении стабильности, на поддержании стратегического равновесия, которое существовало до сих пор, и вот почему мы считаем, что следующий договор о контроле над ядерными вооружениями должен включать и сдерживать Китай», — сказал Биллингсли.

По итогам встречи во дворце Нидерэстеррайх американский спецпредставитель рассказал, что Россия и США сошлись во взглядах по некоторым позициям ядерного сдерживания, однако страны «остаются далеко друг от друга по ряду ключевых вопросов». Биллингсли выразил надежду, что благодаря совместным усилиям Москва и Вашингтон смогут прийти к согласию.

Кандидат политических наук института США и Канады РАН Олег Криволапов уверен, что разведданные о запуске баллистических ракет со стороны Китая едва ли стали неожиданностью для Кремля.

«США действительно хотят оказать давление на Россию, чтобы та предприняла шаги по вовлечению Китая в ядерную сделку. Или как минимум в переговоры. Но в плане запусков баллистических ракет, мне кажется, Москва была в курсе практически о каждом из них. Все благодаря сплошному радиолокационному полю, о котором заявляло министерство обороны», — рассказал эксперт.

Напомним, в декабре 2019 года российское оборонное ведомство заявило о создании сплошного радиолокационного поля, которое позволит отслеживать взлеты боевой авиации условного противника, пуски крылатых ракет, а также прочие воздушные объекты у российских границ. Обеспечивать работу системы будут станции загоризонтного обнаружения типа «Контейнер». Первая из них заступила на боевое дежурство в Мордовии в декабре прошлого года.

«Я думаю, что в России уже давно сделали выводы по степени опасности от испытаний китайских ракет. Если до сих пор не было предпринято никаких шагов со стороны Москвы в отношении Пекина, значит эта опасность пока находится в допустимых пределах. Здесь нужно говорить, скорее, об опасениях Вашингтона», — полагает Криволапов.

Белый дом беспокоит позиция Пекина, который отказывается принимать участие в переговорах по стратегической стабильности и контролю над вооружениями. Ранее официальный представитель китайского МИДа Хуа Чуньин заверил, что страна и дальше будет придерживаться прежней точки зрения по этому вопросу.

По словам замминистра иностранных дел РФ Сергея Рябкова, Кремль знал о принципиальной позиции Китая. Именно поэтому Москва «была удивлена», когда узнала о том, что американские дипломаты настаивают на участии Пекина в переговорах.

Кандидат политических наук объяснил «Политике Сегодня», что Китай просто не получил «верные аргументы» от США. Вашингтон пытается установить слишком строгие ограничения своему геополитическому противнику. Если Россия в будущем захочет поддержать западную сторону, Пекин, возможно, смягчит отношение к договору о ядерном сдерживании.

Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) – это последнее действующее соглашение между Россией и США, контролирующее два крупнейших ядерных арсенала в мире. Договор подписали в 2010 году президенты России и США Дмитрий Медведев и Барак Обама. Его действие заканчивается 5 февраля 2021 года.

СНВ-3 можно продлить с согласия обоих участников. Москва неоднократно указывала на необходимость пролонгации договора, но администрация Дональда Трампа в ответ называла СНВ-3 «ущербным соглашением». Президент США также заявлял о намерении создать новый трехсторонний ядерный договор между Россией, Китаем и США.

Первый раунд венских консультаций по стратегической стабильности и контролю над вооружениями длился около девяти часов и завершился 22 июня 2020 года. Российские и американские дипломаты договорились о создании нескольких совместных рабочих групп по стратегической стабильности.