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МИД Китая выступил против внешнего вмешательства в дела Белоруссии

МИД Китая выступил против внешнего вмешательства в дела Белоруссии

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10:59   19 Августа 2020
Политика

МИД Китая выступил против внешнего вмешательства в дела Белоруссии

МИД Китая выступил против внешнего вмешательства в дела Белоруссии

КНР против того, чтобы "внешние силы" создавали раскол и волнения в Белоруссии.

Правительство Китая высказалось по поводу происходящих народных волнений в Белоруссии. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел страны.

КНР выступает против вмешательства внешних сил во внутреннюю ситуацию в стране. Массовые народные волнения начались в Белоруссии после оглашения данных по президентским выборам в стране. По официальным данным Центризбиркома, действующий глава страны набрал больше 80% голосов граждан.

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Автор: Борис Нестеров
#китай #белоруссия #вмешательство

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