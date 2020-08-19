МИД Китая выступил против внешнего вмешательства в дела Белоруссии

КНР против того, чтобы "внешние силы" создавали раскол и волнения в Белоруссии.

Правительство Китая высказалось по поводу происходящих народных волнений в Белоруссии. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел страны.

КНР выступает против вмешательства внешних сил во внутреннюю ситуацию в стране. Массовые народные волнения начались в Белоруссии после оглашения данных по президентским выборам в стране. По официальным данным Центризбиркома, действующий глава страны набрал больше 80% голосов граждан.