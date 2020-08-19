Вассерман объяснил маневр России с продажей золота

У Центробанка РФ было сразу несколько причин продать часть золотого запаса на международных рынках, воспользовавшись рекордно высокой ценой на драгметалл.

Об этом в эфире радиостанции «Аврора» рассказал публицист, журналист и политический аналитик Анатолий Вассерман.

Главной причиной продажи части золотого резерва России стало то, что текущие расходы бюджета страны невозможно обеспечить золотом, в то время как его продажа наполняет государственную казну реальными деньгами.

Также Вассерман добавил, что потребность в валюте растет не только на фоне ослабления рубля, но и в результате происходящего на бирже увеличения спроса на евро и доллары. При этом, полученные в результате продажи золота доллары, отметил эксперт, позволяют Банку России сделать запас на случай «планирования разнообразных паник».

И наконец, очень большое значение в данной ситуации имеет тот факт, что в общей структуре российских резервов золотой запас достиг рекордно большого уровня. Это дало России возможность в условиях вызванного эпидемией коронавируса кризиса выгодно продать часть драгоценного металла.

«Именно для таких случаев и существует золотой запас. Мы накопили достаточно золота, чтобы позволить себе распродать какую-то его часть. Плюс сейчас цена золота высока как никогда», — напомнил Вассерман.

К тому же, добавил он, по прогнозам экономистов, вскоре наступит небольшой откат и цена на золото упадет. В этой ситуации, конечно, имело смысл воспользоваться конъюнктурой, с расчетом на то, что на откате Россия восполнит свой золотой запас.

Напомним. Ранее стало известно, что после роста цен на золото до исторических максимумов, но волне которого Центробанк РФ продал часть золотого резерва, цены на драгметалл существенно снизились. Причиной снижения цен на золото стал оптимизм валютных инвесторов, вызванный новостью о создании в России первой вакцины от коронавируса – препарата «Спутник V».