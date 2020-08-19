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10:38   19 Августа 2020
Общество

Оперштаб рассказал о 4828 новых случаях COVID-19 в 85 регионах РФ за сутки

Оперштаб рассказал о 4828 новых случаях COVID-19 в 85 регионах РФ за сутки

Свыше 4800 новых случаев коронавирусной инфекции выявлено в 85 регионах Российской Федерации за последние сутки. Об этом информировали в оперативном штабе по борьбе с COVID-19.

Из 4828 новых случаев у 25,5% не было каких-либо клинических проявлений заболевания. Также за сутки в государстве зарегистрировали 117 летальных случаев. За прошлый день выписаны 6795 человек с диагностированным коронавирусом.

За весь период с начала пандемии выявили 937 321 случай COVID-19 в 85 регионах государства.

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Автор: Кристина Мокроусова
#россия #коронавирус #оперштаб

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