Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Оперштаб рассказал о 4828 новых случаях COVID-19 в 85 регионах РФ за сутки

Оперштаб рассказал о 4828 новых случаях COVID-19 в 85 регионах РФ за сутки

 Главный редактор «Пресс-службы» расскажет, зачем госструктурам соцсети

Главный редактор «Пресс-службы» расскажет, зачем госструктурам соцсети
Менее 200 человек отказались работать на Минском тракторном заводе

Менее 200 человек отказались работать на Минском тракторном заводе

 Суд подтвердил победу мэра Днепра в пари с президентом Зеленским

Суд подтвердил победу мэра Днепра в пари с президентом Зеленским
МИД Китая выступил против внешнего вмешательства в дела Белоруссии

МИД Китая выступил против внешнего вмешательства в дела Белоруссии

 Сатановский предложил полноценный ответ на игру США против России

Сатановский предложил полноценный ответ на игру США против России
Оперштаб рассказал о 4828 новых случаях COVID-19 в 85 регионах РФ за сутки

Оперштаб рассказал о 4828 новых случаях COVID-19 в 85 регионах РФ за сутки

 Главный редактор «Пресс-службы» расскажет, зачем госструктурам соцсети

Главный редактор «Пресс-службы» расскажет, зачем госструктурам соцсети
Менее 200 человек отказались работать на Минском тракторном заводе

Менее 200 человек отказались работать на Минском тракторном заводе

 Суд подтвердил победу мэра Днепра в пари с президентом Зеленским

Суд подтвердил победу мэра Днепра в пари с президентом Зеленским
МИД Китая выступил против внешнего вмешательства в дела Белоруссии

МИД Китая выступил против внешнего вмешательства в дела Белоруссии

 Сатановский предложил полноценный ответ на игру США против России

Сатановский предложил полноценный ответ на игру США против России
10:56   19 Августа 2020
Ближнее зарубежье

Суд подтвердил победу мэра Днепра в пари с президентом Зеленским

Суд подтвердил победу мэра Днепра в пари с президентом Зеленским

Центральный мост в Днепре отремонтирован и эксплуатируется абсолютно законно. Такой вывод следует из решения Третьего апелляционного суда в Днепре. Получается, знаменитое пари, которое украинский лидер Владимир Зеленский предложил мэру Днепра еще в 2019 году, Борис Филатов уверенно выиграл.

Год назад, когда Центральный мост в Днепре еще не отремонтировали за счет городских властей, президент настойчиво предложил мэру Борису Филатову пари: до Дня города (отмечается в сентябре) модернизировать мост. Филатов заявил, что уйдет в отставку, если мост не отремонтируют до 14 сентября.

Работы закончили досрочно, 7 сентября, Борис Филатов открыл движение по мосту. Однако Владимир Зеленский приехал в Днепр и отложил подведение итогов пари, чтобы изучить аргументы контролирующих структур.

Суд подтвердил победу мэра Днепра в пари с президентом Зеленским

Осенью 2019 года областная Государственная архитектурно-строительная инспекция (ГАСИ) внепланово проверила мост, якобы нашла нарушения и наложила штраф в два миллиона гривен на Департамент благоустройства горсовета. Также представители ГАСИ требовали документы, которые ранее уже изъяла у мэрии Днепра прокуратура, но, не получив их, сделали это поводом для претензии.

Городской совет не согласился с таким разворотом событий и обратилась в суд. Весной 2020 года окружной административный суд признал незаконным предписание ГАСИ и отменил штраф, который областные чиновники ГАСИ пытались взыскать с мэрии Днепра. В июле суд апелляционной инстанции подтвердил решение окружного админсуда и полную правоту мэрии Днепра.

Согласно решению суда, чиновники ГАСИ не подтвердили правомерность предписания и штрафа в адрес мэрии Днепра по поводу ремонта моста. Также они не доказали, что мост якобы не ввели в эксплуатацию, как пытались утверждать проверяющие. 

Третий апелляционный суд в Днепре признал несостоятельными претензии контролирующих органов к модернизации Нового моста, а предписание и штраф, которые областная ГАСИ пыталась наложить на городские службы, — незаконными.

Таким образом, суд подтвердил законность эксплуатации Центрального моста после ремонта, а мэр Днепра Борис Филатов победил в пари с президентом Зеленским.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Андрей Рыдаль
#украина #мост #днепр #зеленский

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...