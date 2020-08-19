Суд подтвердил победу мэра Днепра в пари с президентом Зеленским

Центральный мост в Днепре отремонтирован и эксплуатируется абсолютно законно. Такой вывод следует из решения Третьего апелляционного суда в Днепре. Получается, знаменитое пари, которое украинский лидер Владимир Зеленский предложил мэру Днепра еще в 2019 году, Борис Филатов уверенно выиграл.

Год назад, когда Центральный мост в Днепре еще не отремонтировали за счет городских властей, президент настойчиво предложил мэру Борису Филатову пари: до Дня города (отмечается в сентябре) модернизировать мост. Филатов заявил, что уйдет в отставку, если мост не отремонтируют до 14 сентября.

Работы закончили досрочно, 7 сентября, Борис Филатов открыл движение по мосту. Однако Владимир Зеленский приехал в Днепр и отложил подведение итогов пари, чтобы изучить аргументы контролирующих структур.

Осенью 2019 года областная Государственная архитектурно-строительная инспекция (ГАСИ) внепланово проверила мост, якобы нашла нарушения и наложила штраф в два миллиона гривен на Департамент благоустройства горсовета. Также представители ГАСИ требовали документы, которые ранее уже изъяла у мэрии Днепра прокуратура, но, не получив их, сделали это поводом для претензии.

Городской совет не согласился с таким разворотом событий и обратилась в суд. Весной 2020 года окружной административный суд признал незаконным предписание ГАСИ и отменил штраф, который областные чиновники ГАСИ пытались взыскать с мэрии Днепра. В июле суд апелляционной инстанции подтвердил решение окружного админсуда и полную правоту мэрии Днепра.

Согласно решению суда, чиновники ГАСИ не подтвердили правомерность предписания и штрафа в адрес мэрии Днепра по поводу ремонта моста. Также они не доказали, что мост якобы не ввели в эксплуатацию, как пытались утверждать проверяющие.

Третий апелляционный суд в Днепре признал несостоятельными претензии контролирующих органов к модернизации Нового моста, а предписание и штраф, которые областная ГАСИ пыталась наложить на городские службы, — незаконными.

Таким образом, суд подтвердил законность эксплуатации Центрального моста после ремонта, а мэр Днепра Борис Филатов победил в пари с президентом Зеленским.