Клинцевич: шпионские скандалы в Европе не имеют отношения к разведке

Инцидент в Нидерландах со слежкой за военным атташе РФ, и обвинения норвежца в шпионаже на Россию не относятся к разведке, считает член Комитета по обороне Совета Федерации Франц Клинцевич.

Задержание гражданина Норвегии, который якобы собирал секретную информацию о нефтяных разработках для России не имеет отношения к разведывательной деятельности, уверен Клинцевич. Это дело сугубо между норвежскими и российскими компаниями. Последующий суд не сможет ничего доказать, но опровержение пройдет незамеченным. Уже сейчас при помощи крупных СМИ создается негативный образ Российской Федерации, передает его слова Nation News.

Арест норвежца, как и слежка за российским военным атташе в Нидерландах —это детали большой информационной войны, направленной против России, считает Клинцевич.