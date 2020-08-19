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10:10   19 Августа 2020
Политика

Клинцевич: шпионские скандалы в Европе не имеют отношения к разведке

Клинцевич: шпионские скандалы в Европе не имеют отношения к разведке

Инцидент в Нидерландах со слежкой за военным атташе РФ, и обвинения норвежца в шпионаже на Россию не относятся к разведке, считает член Комитета по обороне Совета Федерации Франц Клинцевич.

Задержание гражданина Норвегии, который якобы собирал секретную информацию о нефтяных разработках для России не имеет отношения к разведывательной деятельности, уверен Клинцевич. Это дело сугубо между норвежскими и российскими компаниями. Последующий суд не сможет ничего доказать, но опровержение пройдет незамеченным. Уже сейчас при помощи крупных СМИ создается негативный образ Российской Федерации, передает его слова Nation News.

Арест норвежца, как и слежка за российским военным атташе в Нидерландах —это детали большой информационной войны, направленной против России, считает Клинцевич.

"Все это не имеет никакого отношения ни к разведке, ни к реальным шпионам, ни к чему. Это часть информационной войны. Сегодня Западу важно сделать из России страну-изгоя, сделать нерукопожатной в сфере политики, экономики и межгосударственных взаимоотношений", — уверен член Совфеда.

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Автор: Яна Либерман
#россия #совфед #нидерланды #норвегия #франц клинцевич

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