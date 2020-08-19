Главный редактор «Пресс-службы» расскажет, зачем госструктурам соцсети

Журнал «Пресс-служба» представляет онлайн-курс для PR-специалистов государственных и муниципальных структур по работе в социальных сетях. Автор и ведущий – Тимур Асланов, главный редактор издания и бизнес-тренер.

Участники вебинара узнают о типичных ошибках госструктур в социальных сетях, как писать тексты и отражать информационные атаки, работать с негативом. Тимур Асланов расскажет о создании стратегии работы, наборе и сохранении аудитории, нюансах общения с населением.

Пиарщики госструктур на занятиях смогут обменяться мнениями с коллегами, приобрести новые знакомства, получат подсказки для работы, инструкции и детальные планы по наполнению аккаунтов контентом. Помимо лекционных занятий заявлены практические задания, их разбор, живое общение с преподавателем.

Занятия начинаются 28 сентября и продлятся 12 полуторачасовых уроков. Подробности по ссылке или телефону +7 (495) 540-52-76. Покупателя пакета «Профи» ждет индивидуальная консультация с Тимуром Аслановым. Физлица при оплате получат скидку.

На правах рекламы. ИА «Политика Сегодня» — информационный партнер.