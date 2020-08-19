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 Главный редактор «Пресс-службы» расскажет, зачем госструктурам соцсети

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10:21   19 Августа 2020
Общество

Главный редактор «Пресс-службы» расскажет, зачем госструктурам соцсети

Главный редактор «Пресс-службы» расскажет, зачем госструктурам соцсети

Журнал «Пресс-служба» представляет онлайн-курс для PR-специалистов государственных и муниципальных структур по работе в социальных сетях. Автор и ведущий – Тимур Асланов, главный редактор издания и бизнес-тренер.

Участники вебинара узнают о типичных ошибках госструктур в социальных сетях, как писать тексты и отражать информационные атаки, работать с негативом. Тимур Асланов расскажет о создании стратегии работы, наборе и сохранении аудитории, нюансах общения с населением.

Пиарщики госструктур на занятиях смогут обменяться мнениями с коллегами, приобрести новые знакомства, получат подсказки для работы, инструкции и детальные планы по наполнению аккаунтов контентом. Помимо лекционных занятий заявлены практические задания, их разбор, живое общение с преподавателем.

Главный редактор «Пресс-службы» расскажет, зачем госструктурам соцсети

Занятия начинаются 28 сентября и продлятся 12 полуторачасовых уроков. Подробности по ссылке или телефону +7 (495) 540-52-76. Покупателя пакета «Профи» ждет индивидуальная консультация с Тимуром Аслановым. Физлица при оплате получат скидку.

На правах рекламы. ИА «Политика Сегодня» — информационный партнер.

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Автор: Олег Королев
#соцсети #курсы #госструктура #пиар #пресс-служба

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