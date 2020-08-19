Горбачев указал на ошибку Лукашенко во время протестов в Белоруссии

Бывший президент СССР Михаил Горбачев указал на ошибку избранного главы Республики Беларусь Александра Лукашенко во время протестов в стране.

По словам Горбачева, политику нужно было сразу заручиться поддержкой заводчан и работников белорусских предприятий, но сейчас уже, скорее всего, поздно. В интервью "КП" Горбачев отметил, что в свое время тоже обращался за помощью к рабочим предприятий, но нужной поддержки получить не смог, после чего добровольно покинул пост. Кроме того, экс-глава СССР обратил внимание, что на протестах в Белоруссии чувствуется влияние из-за рубежа, чего не было в период распада СССР.

Митинги и протесты начались в Белоруссии после президентских выборов 9 августа. Согласно данным ЦИК республики, Александр Лукашенко получил 80% голосов избирателей, его оппонент Светлана Тихановская — 10,1%.