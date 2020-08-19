Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Оперштаб рассказал о 4828 новых случаях COVID-19 в 85 регионах РФ за сутки

Оперштаб рассказал о 4828 новых случаях COVID-19 в 85 регионах РФ за сутки

 Главный редактор «Пресс-службы» расскажет, зачем госструктурам соцсети

Главный редактор «Пресс-службы» расскажет, зачем госструктурам соцсети
Менее 200 человек отказались работать на Минском тракторном заводе

Менее 200 человек отказались работать на Минском тракторном заводе

 Суд подтвердил победу мэра Днепра в пари с президентом Зеленским

Суд подтвердил победу мэра Днепра в пари с президентом Зеленским
МИД Китая выступил против внешнего вмешательства в дела Белоруссии

МИД Китая выступил против внешнего вмешательства в дела Белоруссии

 Сатановский предложил полноценный ответ на игру США против России

Сатановский предложил полноценный ответ на игру США против России
Оперштаб рассказал о 4828 новых случаях COVID-19 в 85 регионах РФ за сутки

Оперштаб рассказал о 4828 новых случаях COVID-19 в 85 регионах РФ за сутки

 Главный редактор «Пресс-службы» расскажет, зачем госструктурам соцсети

Главный редактор «Пресс-службы» расскажет, зачем госструктурам соцсети
Менее 200 человек отказались работать на Минском тракторном заводе

Менее 200 человек отказались работать на Минском тракторном заводе

 Суд подтвердил победу мэра Днепра в пари с президентом Зеленским

Суд подтвердил победу мэра Днепра в пари с президентом Зеленским
МИД Китая выступил против внешнего вмешательства в дела Белоруссии

МИД Китая выступил против внешнего вмешательства в дела Белоруссии

 Сатановский предложил полноценный ответ на игру США против России

Сатановский предложил полноценный ответ на игру США против России
10:08   19 Августа 2020
Политика

Горбачев указал на ошибку Лукашенко во время протестов в Белоруссии

Горбачев указал на ошибку Лукашенко во время протестов в Белоруссии

Бывший президент СССР Михаил Горбачев указал на ошибку избранного главы Республики Беларусь Александра Лукашенко во время протестов в стране.

По словам Горбачева, политику нужно было сразу заручиться поддержкой заводчан и работников белорусских предприятий, но сейчас уже, скорее всего, поздно. В интервью "КП" Горбачев отметил, что в свое время тоже обращался за помощью к рабочим предприятий, но нужной поддержки получить не смог, после чего добровольно покинул пост. Кроме того, экс-глава СССР обратил внимание, что на протестах в Белоруссии чувствуется влияние из-за рубежа, чего не было в период распада СССР.

Митинги и протесты начались в Белоруссии после президентских выборов 9 августа. Согласно данным ЦИК республики, Александр Лукашенко получил 80% голосов избирателей, его оппонент Светлана Тихановская — 10,1%.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Василий Пименов
#белоруссия #горбачев #лукашенко

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...