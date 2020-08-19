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10:03   19 Августа 2020
Экономика

Трамп заявил о нежелании вести торговые переговоры с Китаем

Трамп заявил о нежелании вести торговые переговоры с Китаем

Проведение переговоров с Китаем по поводу торговых вопросов переносится на неопределенный срок, заявил президент США Дональд Трамп на пресс-конференции в Аризоне.

На встрече между представителями США и КНР планировалось обсудить реализацию первой фазы торгового соглашения двух государств.

Официальной причиной отмены запланированных переговоров были названы проблемы при планировании встречи, а также необходимость дать Китаю больше времени на закупку американских товаров, п6ередает "Росбалт".

Журналистам Трамп рассказал о своем нежелании разговаривать с Китаем прямо сейчас, так как Пекин якобы является виновником распространения вспышки COVID-19, от которой пострадали не только США, но и весь мир.

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Автор: Руслан Неглинный
#сша #китай #торговля

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