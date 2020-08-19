Трамп заявил о нежелании вести торговые переговоры с Китаем
Проведение переговоров с Китаем по поводу торговых вопросов переносится на неопределенный срок, заявил президент США Дональд Трамп на пресс-конференции в Аризоне.
На встрече между представителями США и КНР планировалось обсудить реализацию первой фазы торгового соглашения двух государств.
Официальной причиной отмены запланированных переговоров были названы проблемы при планировании встречи, а также необходимость дать Китаю больше времени на закупку американских товаров, п6ередает "Росбалт".
Журналистам Трамп рассказал о своем нежелании разговаривать с Китаем прямо сейчас, так как Пекин якобы является виновником распространения вспышки COVID-19, от которой пострадали не только США, но и весь мир.