Сатановский предложил полноценный ответ на игру США против России

Пассивная реакция России на ведущуюся против нее игру привела к тому, что у США возникло ощущение вседозволенности, и сейчас у нас не осталось другого способа убедить Вашингтон в своей жесткой позиции, кроме нанесения демонстрационного удара.

Такое мнение в эфире радиостанции «Вести FM» высказал российский политолог Евгений Сатановский, рассуждая на тему демонстрации Западу той военной мощи, которой обладает Россия.

По словам политолога, Штаты на протяжении всей современной истории ведут игру против нашей страны, не получая в ответ никакой полноценной реакции. Лишь за несколько последних лет их усилиями «изничтожена» Украина, в Донбассе не прекращается война, а вокруг наших границ уже намечены для проведения «майданов» новые территории, предназначенные для последующего превращения в антироссийский плацдарм.

В значительной степени ответственность за происходящее, по мнению Сатановского, лежит на самой России, которая заняла пассивную позицию, в то время, как ей надо было «очень сильно напрягать» своих геополитических противников, позволяющих себе подобные действия. Кроме того, добавил он, Россия должна была жестко ответить и на экономические санкции, которые были введены против России без реальных к тому оснований, но, тем не менее, оказывают на ее экономику и благосостояние серьезное влияние.

«Может, их бомбить начнем? – предложил Евгений Сатановский. — Выбрать какое-нибудь место, которое не жалко, чтобы грохнуть по нему – и там ничего не осталось, и последствия были ужасно печальными. Но чтобы там не было гражданского населения и каких-нибудь ценностей, материальных, культурных. Если есть музей или собор – не надо, нехорошо. Конгресс США – давно пора, но здание жалко».

По словам политолога, другого способа убедить Америку в своей жесткой позиции и серьезных намерениях у России нет, а наше собственное неверие в способность использовать новейшие виды вооружения порождает у Штатов ощущение вседозволенности. То есть наши уникальные стратегические и оперативно-стратегические системы, в том числе и гиперзвуковое оружие, воспринимаются Западом на уровне фантазий.

«Что можно такого сделать, чтобы они поверили, что это серьезно? Мы им демонстрируем супертехнологии, гиперзвук. А они не верят!», — подчеркнул эксперт.

Напомним, ранее израильский эксперт по военным и политическим вопросам Яков Кедми, заявил, что Россия своими разработками новейших видом вооружения год за годом уменьшает срок, за который, в случае войны, будут уничтожены Соединенные Штаты Америки.

На сегодняшний день, по его мнению, в случае начала ядерной войны между Россией и США, российский стратегический ядерный потенциал уничтожит Америку за несколько минут, в то время, как несколько лет назад на это потребовалось бы несколько часов.