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9:30   19 Августа 2020
Политика

Историки напомнили, что Крым мог вернуться в состав РФ еще в 1991 году

Историки напомнили, что Крым мог вернуться в состав РФ еще в 1991 году

Крым еще в 1991 году мог вернуться в состав России при первом президенте РФ Борисе Ельцине, об этом пишут авторы Дзен-канала "Бегемотъ".

Как указывают авторы, в 1991 году Ельцин разрешил Украине оставить Крым в своем составе и променял его на ядерные ракеты, хотя мог бы еще тогда вернуть полуостров в состав РФ. По мнению авторов материала, это было одной из грубейших ошибок политика, а сейчас ее приходится исправлять ценой больших проблем.

В 1954 году Крым вошел в состав Украинской ССР по решению Хрущева, который объяснял это тогда экономической необходимостью. В связи с распадом СССР все договоренности перестали действовать, поэтому началась дележка территорий. От идеи вернуть Крым Ельцина отговорили в обмен на передачу ядерного оружия, которое тогда находилось на территории Украины.

Весной 2014 года Крым вернулся в состав России по результатам проведенного на полуострове референдума, подавляющее большинство жителей региона проголосовали за возвращение в РФ.

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Автор: Яна Либерман
#россия #крым #ельцин

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