Тихановская призвала Европу не признавать итоги выборов в РБ

Бывший кандидат на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская выпустила видеообращение к Европейскому совету, в котором призвала лидеров государств ЕС не признавать результаты прошедших в республике выборов.

Она информировала о том, что граждане страны, вышедшие на защиту своих голосов на улицы Белоруссии, были жестоко избиты и лишены свободы.

"Сотни раненых, по меньшей мере два человека лишились жизни. Это происходит прямо сейчас в центре Европы", — обозначила она.

Как объяснила политик, Национальный координационный совет государства объявит честные и демократические выборы главы республики при участии международных наблюдателей.

Ранее, 9 августа, в стране состоялись президентские выборы. По данным ЦИК, действующий лидер республики Александр Лукашенко набрал чуть больше 80% голосов, в то время как Тихановская —10,12%.

Действующий президент страны в ходе митинга в свою поддержку заявил, что во главе оппозиции стоят кукловоды и чужие люди, не желающие утихомириваться.