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 Тихановская призвала Европу не признавать итоги выборов в РБ

Тихановская призвала Европу не признавать итоги выборов в РБ
9:13   19 Августа 2020
Политика

Тихановская призвала Европу не признавать итоги выборов в РБ

Тихановская призвала Европу не признавать итоги выборов в РБ

Бывший кандидат на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская выпустила видеообращение к Европейскому совету, в котором призвала лидеров государств ЕС не признавать результаты прошедших в республике выборов.

Она информировала о том, что граждане страны, вышедшие на защиту своих голосов на улицы Белоруссии, были жестоко избиты и лишены свободы.

"Сотни раненых, по меньшей мере два человека лишились жизни. Это происходит прямо сейчас в центре Европы", обозначила она.

Как объяснила политик, Национальный координационный совет государства объявит честные и демократические выборы главы республики при участии международных наблюдателей.

Ранее, 9 августа, в стране состоялись президентские выборы. По данным ЦИК, действующий лидер республики Александр Лукашенко набрал чуть больше 80% голосов, в то время как Тихановская 10,12%.

Действующий президент страны в ходе митинга в свою поддержку заявил, что во главе оппозиции стоят кукловоды и чужие люди, не желающие утихомириваться.

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Автор: Борис Нестеров
#ес #белоруссия #лукашенко #европейский совет #тихановская

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