Раскрыт период отправки британских кораблей на Украину для учений

Великобритания собирается отправить свои корабли на совместные с ВМС Украины учения в Черном море осенью этого года. Об этом сообщил министр обороны страны Бен Уоллес.

Он также уточнил, что данные мультинациональные учения направлены на укрепление украинских военно-морских сил с целью противостояния "угрозам с востока", передает РИА Новости,

"Инициатива по морским учениям даст ВМС Украины возможность работать еще более тесно с международными партнерами для защиты черноморского региона", — отметил Уоллес.

Он напомнил, что Великобритания уже помогла украинским военным улучшить ряд навыков, таких как оказание первой помощи и оперативное планирование.