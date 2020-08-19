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8:35   19 Августа 2020
Армия

Раскрыт период отправки британских кораблей на Украину для учений

Раскрыт период отправки британских кораблей на Украину для учений

Великобритания собирается отправить свои корабли на совместные с ВМС Украины учения в Черном море осенью этого года. Об этом сообщил министр обороны страны Бен Уоллес.

Он также уточнил, что данные мультинациональные учения направлены на укрепление украинских военно-морских сил с целью противостояния "угрозам с востока", передает РИА Новости,

"Инициатива по морским учениям даст ВМС Украины возможность работать еще более тесно с международными партнерами для защиты черноморского региона", — отметил Уоллес.

Он напомнил, что Великобритания уже помогла украинским военным улучшить ряд навыков, таких как оказание первой помощи и оперативное планирование.

"Все это защищает их территориальную целостность", — объяснил министр обороны Великобритании.

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Автор: Юлия Яковлева
#великобритания #украина #учения #уоллес

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