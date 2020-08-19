Евросоюз: угрозы США в адрес Германии из-за Nord Stream 2 безосновательны

Германия и России завершат реализацию проекта "Северный поток — 2" вопреки продолжающемся угрозам со стороны США. Против намерений Вашингтона уже выступили больше половины стран ЕС, назвав угрозы американской стороны безосновательными.

Издание New Europe сообщает, что 24 страны-участницы Евросоюза уже направили ноту протеста в отношении потенциальных экстра-территориальных санкций от США. Глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что Вашингтон не имеет права диктовать "европейскому пространству" выгодную ему энергетическую политику, передает RT.

"Диктовать Европе энергетическую политику при помощи угроз не имеет право ни одно государство, и эти меры также не сработают", — отметил немецкий министр.

Позицию германского коллеги также поддержал председатель внешнеполитического ведомства России Сергей Лавров. По его словам, строительство газопровода "Северный поток — 2" будет закончено, несмотря на все услия США.