Российские военные ученые создали систему прогнозирования маршрутов БПЛА

Основываясь на полученном силами ПВО в Сирии опыте сотрудники Военной академии Воздушно-космической обороны (ВКО) разработали систему прогнозирования маршрутов дронов. Об этом сообщил начальник академии генерал-лейтенант Владимир Ляпоров.

Он рассказал, что данная разработка поможет определять наиболее вероятные маршруты движения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) потенциального противника. Основываясь на полученных такой системой данных будет возможно группировать средства противовоздушной обороны в соответствии с возможными траекториями дронов, передает ТАСС.

Данная разработка получила название "Интеллектуальная система определения областей маршрутов полета беспилотных летательных аппаратов" и будет представлена академией ВКО на предстоящем военно-техническом форуме "Армия-2020".