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 Клинтон: Белый дом превратился в "эпицентр урагана" при Трампе

Клинтон: Белый дом превратился в "эпицентр урагана" при Трампе
6:56   19 Августа 2020
Политика

Клинтон: Белый дом превратился в "эпицентр урагана" при Трампе

Клинтон: Белый дом превратился в "эпицентр урагана" при Трампе

Экс-президент США Билл Клинтон сравнил Белый дом во время президентства Дональда Трампа с "эпицентром урагана". Об этом он сообщил на Национальном съезде демократов штате Висконсин.

Трамп, по мнению Клинтона, не способен последовательно управлять страной и признавать свою вину. Бывший президент подчеркнул, что кандидат от Демократической партии Джозеф Байден будет абсолютно противоположным президентом, ответственным и решительным, передает ТАСС.

"В такое время Белый Дом должен становиться командным центром. Вместо этого он является эпицентром урагана. Наш выбор — это Джо Байден", — заключил политик.

Выборы президента США пройдут 3 ноября 2020 года. Основным соперником республиканца Дональда Трампа является демократ Джозеф Байден. По словам Трампа, у них одинаковые шансы на победу.

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Автор: Василий Пименов
#сша #трамп #клинтон

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