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5:48   19 Августа 2020
Политика

Демократическая партия утвердила кандидатуру Байдена на пост президента США

Демократическая партия утвердила кандидатуру Байдена на пост президента США

Джозеф Байден стал кандидатом в президенты США от демократов. Данное решение было принято на общенациональном съезде партии в Висконсине.

Голосование было проведено в онлайн-формате из-за пандемии коронавируса. В общей сложности Байден набрал более 3,5 тысяч голосов, а его оппонент Берни Сандерс — свыше 1 150. Байден достиг минимального порога голосов (2 374), когда свое решение озвучили представители делегации Северной Каролины, передает ТАСС.

Выборы президента США пройдут 3 ноября 2020 года. Главными претендентами на пост главы страны являются Джозеф Байден и Дональд Трамп.

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Автор: Борис Нестеров
#сша #выборы #байден

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