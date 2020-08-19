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 Полиция Нью-Йорка сообщила об усилении охраны около генконсульства РФ

Полиция Нью-Йорка сообщила об усилении охраны около генконсульства РФ
5:19   19 Августа 2020
Политика

Полиция Нью-Йорка сообщила об усилении охраны около генконсульства РФ

Полиция Нью-Йорка сообщила об усилении охраны около генконсульства РФ

Патрулирование около здания генерального консульства России в Нью-Йорке усилилось. Об этом сообщил представитель Госдепартамента Соединенных Штатов.

По словам представителя федерального органа, вокруг мест расположения дипломатических объектов, на которых недавно произошло преступление, усилены меры безопасности, передает ТАСС.

Неизвестный мужчина с 10 по 16 августа неоднократно угрожал дипломатам, выкрикивал в их адрес нелицеприятные высказывания и бросал камни в здание дипмисии. В результате произошедшего зданию генконсульства был нанесен урон. Злоумышленника задержали 17 августа, ему предъявили обвинения в преступном причинении ущерба, заявили в пресс-службе полиции Нью-Йорка.

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Автор: Юлия Яковлева
#сша #нью-йорк #генконсульство рф

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