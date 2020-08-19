США утратили роль лидера свободного мира из-за политики Трампа

Граждане США все чаще сталкиваются с различными угрозами из-за пребывания Дональда Трампа на посту президента Соединенных Штатов. Такое заявление сделал в ходе брифинга в Милуоки (штат Висконсин) экс-госсекретарь США Джон Керри.

Сейчас Соединенные Штаты постоянно сталкиваются с различными кризисами, которые имеют непосредственное отношение к безопасности страны. В качестве примера Керри привел "состояние неопределенности" российско-американского Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, передает ТАСС.

"США впервые на моей памяти оказались в ситуации, когда они не являются лидером свободного мира", — отметил экс-госсекретарь США.

Керри считает, что у Трампа нет должной подготовки, необходимой для решения проблем, возникающих перед мировым сообществом.