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4:43   19 Августа 2020
Политика

США утратили роль лидера свободного мира из-за политики Трампа

США утратили роль лидера свободного мира из-за политики Трампа

Граждане США все чаще сталкиваются с различными угрозами из-за пребывания Дональда Трампа на посту президента Соединенных Штатов. Такое заявление сделал в ходе брифинга в Милуоки (штат Висконсин) экс-госсекретарь США Джон Керри.

Сейчас Соединенные Штаты постоянно сталкиваются с различными кризисами, которые имеют непосредственное отношение к безопасности страны. В качестве примера Керри привел "состояние неопределенности" российско-американского Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, передает ТАСС.

"США впервые на моей памяти оказались в ситуации, когда они не являются лидером свободного мира", — отметил экс-госсекретарь США.

Керри считает, что у Трампа нет должной подготовки, необходимой для решения проблем, возникающих перед мировым сообществом.

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Автор: Василий Пименов
#сша #трамп #керри

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