Петербургский музыкант опроверг стереотип о "рэперах-торчках"

Наркотики не являются обязательным "атрибутом" для всех хип-хоп исполнителей. Сложившийся стереотип опроверг петербургский рэпер Александр Соколов, известный жителям Северной столицы под псевдонимом Эйси.

Вопрос о наркотиках в разговоре с музыкантом подняла ведущая шоу Star Парад Дана Борисова. Собеседники обсудили скользкую тему в рамках передачи известной актрисы, передает Федеральное агентство новостей.

Около полугода назад рэпер Эйси потерял свою жену при трагических обстоятельствах. Борисова решила узнать у музыканта, не было ли у него желания "заторчать с горя". Эйси с уверенностью сказал, что наркотики никогда не появятся в его жизни. По словам музыканта, он умеет творить без дозы.

"Почему-то все считают, что если рэпер, то обязательно наркоман. Но я готов сдать анализы и доказать, что существует рэп без наркотиков", — рассказал Борисовой Эйси.

Музыкант отметил, что читает рэп о наболевшем. Его музыка посвящена тому, о чем болит душа. Кроме того, после смерти жены исполнитель вынужден в одиночку воспитывать троих детей. Именно поэтому "заторчать" или "сдаваться" ему нельзя, добавил Эйси.