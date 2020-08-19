Кравчук рассказал о способе урегулирования конфликта в Донбассе

Существует только один способ урегулировать конфликт в Донбассе так, чтобы местные жители могли вернуться к мирной жизни. Об этом заявил Глава делегации Киева в контактной группе по Донбассу и первый президент Украины Леонид Кравчук.

Только при взаимном уважении между Россией и Украиной, а также соблюдении международных правовых норм можно добиться мирного решения вопроса по Донбассу, передает РИА Новости.

"Мы должны восстановить эту землю. Убрать мины с этой территории, убрать оружие с этой территории и начать жить по-человечески", — добавил Кравчук.

Первый украинский президент также предположил, что после решения конфликта в Донбассе, Украина может пересмотреть правовые нормы по ограничению передвижения журналистов из РФ.

Война на Украине длится с 2014 года. В тот год в Киеве произошел государственный переворот. Жители Донецкой и Луганской народных республик не приняли новую власть. В ответ против них была развернута военная кампания. Вопрос урегулирования гражданского конфликта в Донбассе на регулярной основе обсуждается в "нормандском формате".