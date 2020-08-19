Арестованный мятежниками президент Мали объявил об отставке

Президент Мали Ибрагим Бубакар Кейта, который был арестован мятежниками, объявил о своем уходе в отставку. Об этом со ссылкой на государственное телевидение сообщило агентство Reuters.

Военные, устроившие мятеж в Мали, ранее арестовали президента страны, а также премьер-министра Бубу Сиссе. Демонстранты накануне собрались у президентской резиденции и потребовали отставки главы государства.

Ибрагим Бубакар Кейта объявил, что покидает свой пост. Заявление было сделано после того, как президента Мали и нескольких высокопоставленных чиновников арестовали военные мятежники.

Сотрудники посольства РФ в Мали находятся в безопасности, во время мятежа россияне не пострадали. Об этом ранее сообщил специальный представитель президента по Ближнему Востоку и Африке, заместитель главы МИД России Михаил Богданов.