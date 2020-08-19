СК РФ возбудил уголовное дело по факту смерти российского генерала в Сирии

Следственный комитет (СК) России проведет расследование в рамках уголовного дела, возбужденного по факту гибели генерал-майора РФ, а также ранения двух военнослужащих на территории Сирии. Об этом заявил председатель СК РФ Александр Бастрыкин.

Он сообщил, что расследование будет проводиться при содействии компетентных государственных органов Сирийской Арабской Республики. Бастрыкин добавил, что в следователи предпримут все меры для установления лиц, виновных в преступлении. Информация об этом была размещена на официальном сайте СК РФ.

Недавно Министерство обороны России сообщало, что в результате подрыва автоколонны в Сирии погиб генерал-майор РФ, а также были ранены двое российских военнослужащих. Инцидент случился после проведения акции гуманитарной помощи вблизи Дейр-эз-Зора.