ООН обратила внимание на деятельность протурецкой ЧВК SADAT в Ливии

Власти Турции должны предоставить разъяснения о действиях ЧВК SADAT в Ливии, а также ее участия в вербовке сирийских боевиков для пополнения рядов Правительства национального согласия (ПНС). Об требовании ООН рассказало издание Akhbar Libya 24.

Официальный представитель Ливийской национальной армии (ЛНА) Ахмад Мисмари ранее отметил, что ЧВК SADAT, которая подчиняется приказам турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана, занимается набором военных для отправки в Ливию. Многие из этих наемников участвовали в боевых действиях в сирийском Идлибе.

Создатель Telegram-канала "Стамбульский волк" в рамках проекта "антитеррор" представил материал, из которого можно узнать, кто стоит за протурецкой ЧВК SADAT, и какие задачи они исполняют в Ливии. Федеральное агентство новостей отмечает, что турецкие депутаты проявляют заинтересованность к связям SADAT с боевиками из "Сирийской свободной армии", а также к запрещенными на территории России террористическим организациям "Джебхат ан-Нусра", "Аль-Каида" и ИГ.