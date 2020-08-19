Военная база США в Сирии попала под ракетный обстрел

Американская военная база в сирийской провинции Дейр-эз-Зор подвергалась ракетному обстрелу. Об этом сообщило государственное агентство SANA.

Ракетному обстрелу в Сирии подверглась военная база США, расположенная в районе газовых месторождений Конико. По предварительным данным, по территории объекта было выпущено несколько ракет.

Информации о пострадавших и повреждениях инфраструктуры к настоящему моменту не поступало. Власти Сирии неоднократно указывали, что присутствие военных США на территории страны является незаконным. Американские военные совместно с курдскими радикалами оккупировали территории на северо-западе САР, где расположены крупнейшие месторождения, отмечает РИА Новости.