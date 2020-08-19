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Трамп: Oracle может выкупить TikTok

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0:30   19 Августа 2020
Общество

Трамп: Oracle может выкупить TikTok

Трамп: Oracle может выкупить TikTok

Корпорация Oracle может выкупить американский бизнес TikTok. Об этом заявил президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп.

Глава Белого дома Дональд Трамп назвал компанию Oracle претендентом на покупку мобильного приложения TikTok.

Известно, что корпорация Oracle, которая занимается разработкой программного обеспечения, уже провела переговоры с компанией ByteDance о приобретении принадлежащего ей приложения TikTok в Соединенных Штатах, Австралии, Новой Зеландии и Канады. Об этом сообщила 18 августа газета Financial Times.

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Автор: Яна Либерман
#трамп #TikTok #Oracle

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