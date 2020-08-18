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23:38   18 Августа 2020
Политика

Правительство Швеции частично приостановило поставки помощи в Белоруссию

Правительство Швеции частично приостановило поставки помощи в Белоруссию

Швеция приняла решение заморозить часть помощи Белоруссии, которая направлялась на проекты с участием государства. Об этом сообщил министр по вопросам международного сотрудничества Петер Эрикссон.

Речь ведется о двух проектах: по сотрудничеству с Центральным банком Белоруссии и поддержки бизнес-сообщества страны. Общая сумма выплат по данным программам составляла 25,5 миллиона шведских крон, передает ТАСС.

"Сейчас мы замораживаем небольшую часть, которая направлялась на проекты, в которых участвовали государственные субъекты", — подчеркнул Эрикссон.

Общая сумма по всем проектам по поддержке Белоруссии со стороны Швеции достигает отметки в 120 миллионов крон. Это составляет почти 13,9 миллиона.

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Автор: Ирина Большунова
#белоруссия #швеция #поддержка

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