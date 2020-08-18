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Трамп помилует осужденную более века назад Сьюзан Энтони

Трамп помилует осужденную более века назад Сьюзан Энтони

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23:05   18 Августа 2020
Политика

Трамп помилует осужденную более века назад Сьюзан Энтони

Трамп помилует осужденную более века назад Сьюзан Энтони

Американская активистка и борец за гражданские права женщин, которая в XIX веке была осуждена за незаконное участие в голосовании, будет помилована. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

Данное решение было приурочено к столетию девятнадцатой поправки в Конституцию США, которая дала американским женщинам право на участие в голосовании. В своем публичном выступлении Трамп сообщил, что несмотря на внесение данной поправки в законодательство Соединенных Штатов, Энтони так и не была помилована, передает Lenta.ru.

"Ее осудили за то, что она голосовала, и мы подпишем полную и абсолютную реабилитацию", — заявил американский лидер.

По мнению издания The New York Times, решение Трампа может быть его попыткой получить голоса женщин на грядущем в ноябре голосовании. В издании также отметили, что Энтони является неоднозначной фигурой для нынешнего феминистического движения в США, так как она выступала против абортов, а также якобы подавляла чернокожих активисток.

О том, что Трамп собирается кого-то помиловать он упоминал еще в понедельник, 17 августа. Правда тогда он не уточнял, о ком конкретно идет речь.

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Автор: Руслан Неглинный
#сша #трамп #помилование #Энтони

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