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Богданов: никто из сотрудников посольства РФ в Мали не пострадал
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 Богданов: никто из сотрудников посольства РФ в Мали не пострадал

Богданов: никто из сотрудников посольства РФ в Мали не пострадал
22:34   18 Августа 2020
Политика

Богданов: никто из сотрудников посольства РФ в Мали не пострадал

Богданов: никто из сотрудников посольства РФ в Мали не пострадал

Сотрудникам российского посольства в Мали, где в результате военного мятежа был арестован президент и премьер-министр, на данный момент обеспечена безопасность. Об этом журналистам заявил замглавы МИД РФ Михаил Богданов.

Он отметил, что возле посольства нет никаких "тревожных моментов" и добавил, что в случае необходимости, ему будет обеспечена поддержка, передает ТАСС.

Кроме того, Богданов пообщался с российским послом в Бамако Игорем Громыко, который сообщил, что никто из российских граждан не пострадал.

"Есть все возможности для самообеспечения, так что в случае чего наше посольство может продержаться довольно долго, если будут какие-то перебои с электричеством, водой или связью", — добавил замглавы МИД РФ.

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Автор: Илья Романович
#россия #мид рф #богданов #Моли

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