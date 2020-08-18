Богданов: никто из сотрудников посольства РФ в Мали не пострадал

Сотрудникам российского посольства в Мали, где в результате военного мятежа был арестован президент и премьер-министр, на данный момент обеспечена безопасность. Об этом журналистам заявил замглавы МИД РФ Михаил Богданов.

Он отметил, что возле посольства нет никаких "тревожных моментов" и добавил, что в случае необходимости, ему будет обеспечена поддержка, передает ТАСС.

Кроме того, Богданов пообщался с российским послом в Бамако Игорем Громыко, который сообщил, что никто из российских граждан не пострадал.