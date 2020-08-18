Богданов: никто из сотрудников посольства РФ в Мали не пострадал
Сотрудникам российского посольства в Мали, где в результате военного мятежа был арестован президент и премьер-министр, на данный момент обеспечена безопасность. Об этом журналистам заявил замглавы МИД РФ Михаил Богданов.
Он отметил, что возле посольства нет никаких "тревожных моментов" и добавил, что в случае необходимости, ему будет обеспечена поддержка, передает ТАСС.
Кроме того, Богданов пообщался с российским послом в Бамако Игорем Громыко, который сообщил, что никто из российских граждан не пострадал.
"Есть все возможности для самообеспечения, так что в случае чего наше посольство может продержаться довольно долго, если будут какие-то перебои с электричеством, водой или связью", — добавил замглавы МИД РФ.