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22:20   18 Августа 2020
Политика

Трамп не понял вопроса журналиста о незаконных протестах в Белоруссии

Трамп не понял вопроса журналиста о незаконных протестах в Белоруссии

Президент США Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов во время брифинга, не понял, о ком идет речь, когда его спросили, поддерживает ли он незаконные протесты в Белоруссии.

Глава США решил, что журналист спрашивает его о террористах, и только после длительной паузы и общения с советниками он наконец понял, о чем идет речь, передает РЕН ТВ.

"Протестующих… и что? Террористов?" — переспросил американский лидер журналиста.

Однако когда он уже разобрался в ситуации, ответить что-либо, кроме заученной формулировки о поддержке демократии, Трамп не смог.

Недавно лидер США назвал российского президента Владимира Путина "шахматистом мирового класса", отметив, что кандидату на пост американского президента Джозефу Байдену никогда не сравниться с главой России.

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Автор: Борис Нестеров
#сша #трамп #белоруссия

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