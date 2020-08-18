Медиагруппа «Патриот»
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Первый велопробег по Дороге жизни в Петербурге пройдет 22 августа

Первый велопробег по Дороге жизни в Петербурге пройдет 22 августа

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Первый велопробег по Дороге жизни в Петербурге пройдет 22 августа

Первый велопробег по Дороге жизни в Петербурге пройдет 22 августа

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22:01   18 Августа 2020
Общество

Первый велопробег по Дороге жизни в Петербурге пройдет 22 августа

Первый велопробег по Дороге жизни в Петербурге пройдет 22 августа

Впервые в Санкт-Петербурге пройдет велопробег по Дороге жизни, который приурочен ко Дню Государственного флага России. Акция стартует 22 августа в 10:30 по московскому времени.

Участникам акции предстоит преодолеть непростой маршрут по Рябовскому шоссе, передает Медиагруппа "Патриот". Принять участие в велопробеге смогут все желающие старше 18 лет.

По пути следования участники акции смогут посетить мемориалы и монументы, узнают об истории Дороги жизни, возложат венки и цветы, а также почтут память советских солдат. Старт велопробега состоится в 11:00 по московскому времени у Триумфальных пилонов в честь защитников Ленинграда на улице Коммуны. Велосипедисты финишируют в 19:00 у мемориала "Разорванное кольцо Блокады", которое находится на берегу Ладожского озера.

В акции примут участие победитель этапов Кубка Мира Антон Шантырь, заместитель председателя Комиссии Общественной палаты по молодежной политике и спорту Константин Блохин, глава Медиагруппы "Патриот" Николай Столярчук, глава Красногвардейского района Евгений Разумишкин и многие другие спортсмены и функционеры Санкт-Петербурга.

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Автор: Василий Пименов
#велопробег #акция #дорога жизни

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