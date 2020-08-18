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20:54   18 Августа 2020
Экономика

Российские компании снизили объем задолженности по зарплатам

Российские компании снизили объем задолженности по зарплатам

Размер задолженности по заработной плате в РФ по состоянию на 1 августа суммарно составил 2,17 млрд рублей, информирует Росстат.

Этот показатель на 17,5 млн рублей (0,8%) меньше, чем было месяц назад. Из общей суммы не выплаченной работодателями зарплаты на долги, сформировавшиеся в текущем году, приходится 967,5 млн рублей (44,5%).

Главными пострадавшими являются работники обрабатывающих производств (49%), добычи полезных ископаемых (18%), строительства (13%), транспорта (7%), а также сельского хозяйства, охоты и лесозаготовки (5%).

Уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов ранее заявил, что программу субсидий в размере МРОТ на сохранение занятости для остановленных из-за пандемии COVID-19 предприятий нужно продлить на июнь и июль. По его словам, сейчас лишь 20 субъектов РФ предоставляют закрытым из-за ограничений компаниям прямые субсидии на зарплаты.

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Автор: Руслан Неглинный
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