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Баранец рассказал о «противоядии» РФ на план США по ликвидации «Панцирей»

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21:26   18 Августа 2020
Россия

Баранец рассказал о «противоядии» РФ на план США по ликвидации «Панцирей»

Баранец рассказал о «противоядии» РФ на план США по ликвидации «Панцирей»

Военный обозреватель газеты «Комсомольская правда» Виктор Баранец посмеялся над планом США по ликвидации российского зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С1». По словам эксперта, у России уже есть «противоядие».

Армия США представила план создания семейства многоцелевых беспилотных летательных аппаратов воздушного старта, предназначенных, в частности, для уничтожения систем противовоздушной обороны (ПВО) вероятного противника. К системам, против которых могут быть применены данные беспилотники, относятся российские «Панцири-С1»

«Эта проблема российскими учеными, конструкторами, технологами решаема. Дело в том, что всё будет зависеть от боеприпаса "Панциря". В чем здесь секрет? Если, допустим, "Панцирь" стреляет по самолёту, по вертолёту или по ракете противника ракетой же, с определённым набором поражающих элементов, то для того, чтобы вот эту тучу или, как о ней говорят, стаю уничтожить, для этого надо сменить характер боеголовки ракеты "Панциря"», — пояснил Баранец.

По мнению военного эксперта, боеголовка ракеты «Панциря» должна нести в себе гигантское количество поражающих элементов. Таким образом удастся уничтожить беспилотники противника, рассказал Баранец в беседе с «Царьгрдом».

«Я думаю, что не Баранец до этого уже давно догадался, а до этого уже давно догадались наши ученые, конструкторы, технологи. Догадались, как только возникла проблема "стайных" нападений на наш "Панцирь". Я думаю, что такое противоядие уже существует. Мы не могли позволить себе после групповых нападений в Сирии оставить все как есть», - убежден Баранец.

Баранец рассказал о «противоядии» РФ на план США по ликвидации «Панцирей»

Семейство многоцелевых беспилотных летательных аппаратов будет способно к полуавтономной работе совместно с другими беспилотниками или пилотируемыми летательными аппаратами, пишет издание The Drive. Образуя рой, оно будет рассчитано на полностью автономную деятельность. В рамках многоцелевого семейства планируется создать, в частности, беспилотники, предназначенные для радиоэлектронной борьбы (РЭБ), дроны-камикадзе, беспилотники-приманки и ударные дроны.

Целями средств называются также мобильные системы ПВО и реактивные системы залпового огня (РСЗО).

 Ранее военный эксперт Алексей Леонков в беседе с «Политикой Сегодня» назвал ТОП-5 самых мощных ядерных ракет России.

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Автор: Арсений Аскольский
#сша #беспилотник #панцирь-с #баранец

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