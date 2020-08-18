Президента Мали могли арестовать мятежники

Лидеры мятежников в Мали заявили, что они арестовали президента страны Ибрагима Бубакара Кейта и премьер-министра Бубу Сиссе.

Во вторник,18 августа, от лидеров мятежных военных в Мали поступило сообщение о том, что они арестовали президента страны Ибрагима Бубакара Кейта и премьер-министра Бубу Сиссе. Некоторое время назад СМИ сообщали, что на базе вооруженных сил близ малийской столицы Бамако происходят волнения.

По имеющимся данным, мятежники там арестовали множество министров и высокопоставленных офицеров. Представитель мятежников сообщил, что президент страны и премьер были захвачены и сейчас в бронетранспортере направляются в сторону Кати.