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20:41   18 Августа 2020
Происшествия

Президента Мали могли арестовать мятежники

Президента Мали могли арестовать мятежники

Лидеры мятежников в Мали заявили, что они арестовали президента страны Ибрагима Бубакара Кейта и премьер-министра Бубу Сиссе.

Во вторник,18 августа, от лидеров мятежных военных в Мали поступило сообщение о том, что они арестовали президента страны Ибрагима Бубакара Кейта и премьер-министра Бубу Сиссе. Некоторое время назад СМИ сообщали, что на базе вооруженных сил близ малийской столицы Бамако происходят волнения.

По имеющимся данным, мятежники там арестовали множество министров и высокопоставленных офицеров. Представитель мятежников сообщил, что президент страны и премьер были захвачены и сейчас в бронетранспортере направляются в сторону Кати.

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Автор: Кристина Мокроусова
#арест #мали #мятежники

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