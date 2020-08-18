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20:41   18 Августа 2020
Политика

Осипова рассказала о российских курортах международного уровня

Осипова рассказала о российских курортах международного уровня

Российские курорты могут предложить отдыхающим условия, которые соответствуют высоким зарубежным стандартам. Такое мнение выразила руководитель Альянса туристических агентств Наталья Осипова.

Турция является одной из самых популярных стран среди российских туристов. Однако сложная эпидемиологическая обстановка в стране не дает гарантий безопасного отдыха. Осипова отметила, что курорты в РФ могут стать достойной альтернативой пребывания за границей.

"У нас есть такие объекты размещения, такие отели, которые полностью соответствуют зарубежным стандартам", — сказала она.

Осипова сообщила, что отели в Крыму и Краснодарском крае пользуются большой популярностью. По ее словам, в этих регионах можно купаться до конца сентября, пишет "ПолитРоссия".

Телеканал "360" сообщал, что власти Крыма дали оценку уровню туризма в регионе на фоне пандемии.

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Автор: Яна Либерман
#крым #отдых #коронавирус

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