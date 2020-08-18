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20:34   18 Августа 2020
Общество

Корреспондент ТАСС показал фото флага ЕС на площади Независимости в Минске

Корреспондент ТАСС показал фото флага ЕС на площади Независимости в Минске

Неустановленные лица принесли на незаконный митинг на площади Независимости в Минске флаги Европейского союза. Об этом сообщил корреспондент ТАСС с места событий.

Отмечается, что в настоящий момент флаги пока свернуты.

Череда незаконных акций протеста началась в Белоруссии после президентских выборов, на которых победил действующий глава государства Александр Лукашенко с результатом в 80,1%. Эта победа стала для Лукашенко шестой.

Попытки прессинга и создания в РБ негативной атмосферы извне указывают, что авторы этой политики держат курс на изменение геополитического ландшафта. Россия осуждает и считает такие попытки неправильным путем, передает ФАН.

Медиагруппа "Патриот" уже указывала на прямые контакты организаторов незаконных митингов с Западом, которые противники Лукашенко даже не пытаются скрывать.

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Автор: Василий Пименов
#евросоюз #минск #белоруссия

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