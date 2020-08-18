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20:34   18 Августа 2020
Общество

Юрист призвал воздержаться от отдыха в Турции из-за коронавируса

Юрист призвал воздержаться от отдыха в Турции из-за коронавируса

Официальные данные по COVID-19 в Турции могут быть заниженными, а отдых там чреват гибелью. Поэтому от поездок лучше отказаться, считает эксперт Альянса туристических агентств, юрист Эдуард Шалоносов.

Бушующая пандемия коронавируса в Турции привела к разорению множество туристических агентств и отелей. После понесенных колоссальных убытков, обстановка с COVID-19 странным образом улучшилась, открылись границы для отдыхающих. Однако статистика может быть занижена из-за плохого тестирования, цитирует издание ФБА "Экономика сегодня" слова эксперта. Тестирование в Турции проводится плохо, выборочно. Можно вообще договориться за деньги, чтобы персонал приписал отрицательный результат проверки. При этом саму проверку проходить не обязательно, говорит Шалоносов.

"На месте собирающихся в Турцию россиян я бы несколько раз подумал, стоит ли туда ехать. Ведь сейчас страховые агенты уверяют, что в случае заболевания коронавирусом наши сограждане по страховке получат качественное лечение в турецких больницах. На самом деле ни одна страховка не лечит от острых заболеваний, коим является COVID-19. И изоляция туриста в номере – отнюдь не лечение, в номере оно вообще невозможно", — сообщил эксперт.

Поездка на отдых в Турцию является риском для жизни. После подтвержденного заражения туристов запирают в номерах отеля. При ухудшении состояния отдыхающих могут вовсе выселить, что может закончиться гибелью туриста от тяжелой болезни в чужой стране, резюмирует юрист.

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Автор: Кристина Мокроусова
#турция #туризм #COVID-19

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