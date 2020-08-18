Координационный совет Белоруссии обратился к РФ и Евросоюзу за помощью
Представители так называемого координационного совета Белоруссии призвали Евросоюз и Россию стать посредниками в рамках переговоров между официальной властью республики и протестующими. Об этом стало известно 18 августа.
Глава белорусского государства Александр Лукашенко ранее раскритиковал идею создания координационного совета. По его словам, в структуру вошли шарлатаны, которые раньше были у власти.
Лидер республики подчеркнул, что власти будут принимать адекватные меры в отношении членов совета в рамках Конституции Белоруссии.
Ранее стало известно, что западные спецслужбы вмешиваются во внутренние дела Республики Беларусь для захвата страны.