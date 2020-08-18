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Координационный совет Белоруссии обратился к РФ и Евросоюзу за помощью

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 Глава Белоруссии отверг идею о передаче медиа координационному совету

Глава Белоруссии отверг идею о передаче медиа координационному совету
Инфекционист Тимаков: в школы нужно вернуть врачебные кабинеты

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Тулун может стать медицинским хабом для Иркутской области

Тулун может стать медицинским хабом для Иркутской области

 Нилов заявил о необходимости начислять детские выплаты малоимущим семьям

Нилов заявил о необходимости начислять детские выплаты малоимущим семьям
Координационный совет Белоруссии обратился к РФ и Евросоюзу за помощью

Координационный совет Белоруссии обратился к РФ и Евросоюзу за помощью

 Глава Белоруссии отверг идею о передаче медиа координационному совету

Глава Белоруссии отверг идею о передаче медиа координационному совету
20:05   18 Августа 2020
Политика

Координационный совет Белоруссии обратился к РФ и Евросоюзу за помощью

Координационный совет Белоруссии обратился к РФ и Евросоюзу за помощью

Представители так называемого координационного совета Белоруссии призвали Евросоюз и Россию стать посредниками в рамках переговоров между официальной властью республики и протестующими. Об этом стало известно 18 августа.

Глава белорусского государства Александр Лукашенко ранее раскритиковал идею создания координационного совета. По его словам, в структуру вошли шарлатаны, которые раньше были у власти.

Лидер республики подчеркнул, что власти будут принимать адекватные меры в отношении членов совета в рамках Конституции Белоруссии.

Ранее стало известно, что западные спецслужбы вмешиваются во внутренние дела Республики Беларусь для захвата страны.

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Автор: Василий Пименов
#евросоюз #совет #белоруссия #лукашенко

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