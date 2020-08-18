Сенатор предложил блокировать сайты с пропагандой АУЕ* до суда

Зампред Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Александр Башкин внес в Госдуму законопроект, который предлагает блокировать до решения суда сайты, пропагандирующие субкультуру АУЕ* (запрещена в РФ). Об этом «Политике Сегодня» сообщили в пресс-службе верхней палаты парламента.

Башкин предложил ввести такие понятия, как «криминальная субкультура» и «деятельность по формированию и поддержке криминальной субкультуры». По мнению сенатора, соответствующие изменения необходимо внести в законы «Об основах профилактики правонарушений» и «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». В случае, если инициативу одобрят, то блокировать посвященные АУЕ* страницы Роскомнадзор сможет без решения суда.

Особую опасность, как считает Башкин, представляет деятельность по созданию криминальных интернет-сообществ лицами, находящимися, в тюрьме. Они негативно вляют на несовершеннолетних, пропагандируют криминальные ценности и культивируют ненависть к представителям МВД и судьям.

«Действующее законодательство содержит нормы, направленные на борьбу с пропагандой экстремизма, однако в большинстве случаев пропаганда криминального образа жизни и криминальной идеологии выпадает из-под действия положений федеральных законов, в связи с чем представляется целесообразным ввести в законодательство соответствующие механизмы профилактики», — считает Башкин.

Принятие законопроекта поспособствует снижению криминогенных факторов, защите несовершеннолетних от негативного воздействия и вовлечения в совершение преступлений, а также укреплению законности на территории исправительных учреждений.

Ранее Верховный суд признал популярное среди молодежи криминальное движение, или субкультуру, АУЕ* (означает «Арестантский уклад един» или «Арестантское уголовное единство») экстремистской организацией. Теперь причастность к АУЕ* трактуется как экстремизм и карается по Уголовному кодексу РФ. На сайте Генеральной прокуратуры РФ сообщается, что данная субкультура представляет собой организацию со строгой структурой, действия которой приводят, в частности, к массовым беспорядкам:

«В судебном заседании установлено, что АУЕ* является хорошо структурированной и управляемой организацией – молодежным движением экстремистской направленности. В рамках движения и в его интересах участниками АУЕ совершались экстремистские правонарушения, а также массовые беспорядки».

В ГП также считают, что в число приверженцев «тюремной романтики» входят молодые люди с неустойчивой психикой, «наиболее подверженной деструктивному воздействию». Запрет движения АУЕ* в России позволит эффективно бороться с преступной деятельностью его сторонников, поспособствует «оздоровлению общества», а также защитит интересы подрастающего поколения.

*Экстремистская организация, запрещенная в России.