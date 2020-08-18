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19:08   18 Августа 2020
Экономика

Тулун может стать медицинским хабом для Иркутской области

Тулун может стать медицинским хабом для Иркутской области

Новое инфекционное отделение строится в Тулуне в рамках партнерства правительства Иркутской области и Сбербанка. Ожидается, что город станет медицинским хабом для всего региона, сообщил председатель правления Сбербанка Герман Греф.

Во время рабочей поездки Греф и врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев оценили степень готовности нового отделения в ОГБУЗ "Тулунская городская больница". Председатель правления Сбербанка отметил, что медучреждение будет оборудовано новыми технологиями, в том числе телемедициной и искусственным интеллектом. Строительство пройдет в рекордные сроки — уже в сентябре жители смогут проходить лечение.

Больница является важным объектом для всей области. Новый инфекционный корпус с современным оборудованием был построен в кратчайшие сроки и не имеет аналогов в регионе, заявил Кобзев. Он отметил, что ведутся работы по обеспечению объекта кадрами — в августе появится новое жилье для работников бюджетной сферы.

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Автор: Борис Нестеров
#иркутская область #больница #греф #тулун

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