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Как получить помощь от государства и сэкономить на сборах в школу
Тулун может стать медицинским хабом для Иркутской области

Тулун может стать медицинским хабом для Иркутской области

 Нилов заявил о необходимости начислять детские выплаты малоимущим семьям

Нилов заявил о необходимости начислять детские выплаты малоимущим семьям
Координационный совет Белоруссии обратился к РФ и Евросоюзу за помощью

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19:06   18 Августа 2020
Происшествия

Видео ликвидации бандитов в Ингушетии появилось в Сети

Видео ликвидации бандитов в Ингушетии появилось в Сети

Сотрудники силовых структур нейтрализовали в Ингушетии двоих бандитов, которые собирались совершить ряд преступлений террористической направленности.

Двое бандитов были нейтрализованы во время спецоперации в Ингушетии, пишет Национальный антитеррористический комитет (НАК). Злоумышленники пытались совершить нападение на стража правопорядка, сообщает РЕН ТВ.

Во время перестрелки двое боевиков были ликвидированы. На месте происшествия были обнаружены автоматы, пистолет, большое количество боеприпасов к ним, а также сделанные кустарным способом взрывные устройства. По имеющимся данным, нейтрализованные бандиты планировали совершить множество преступлений террористической направленности.

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Автор: Василий Пименов
#боевики #нак #ингушетия

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