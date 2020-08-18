Видео ликвидации бандитов в Ингушетии появилось в Сети

Сотрудники силовых структур нейтрализовали в Ингушетии двоих бандитов, которые собирались совершить ряд преступлений террористической направленности.

Двое бандитов были нейтрализованы во время спецоперации в Ингушетии, пишет Национальный антитеррористический комитет (НАК). Злоумышленники пытались совершить нападение на стража правопорядка, сообщает РЕН ТВ.

Во время перестрелки двое боевиков были ликвидированы. На месте происшествия были обнаружены автоматы, пистолет, большое количество боеприпасов к ним, а также сделанные кустарным способом взрывные устройства. По имеющимся данным, нейтрализованные бандиты планировали совершить множество преступлений террористической направленности.