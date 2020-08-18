Инфекционист Тимаков: в школы нужно вернуть врачебные кабинеты

Врач центра «Лидер-медицина», инфекционист Евгений Тимаков призвал вернуть в школы медицинские кабинеты. В онлайн-эфире Медиагруппы «Патриот» он сказал, что такая мера поможет в борьбе с коронавирусом в учебных заведениях.

«Освидетельствовать здоровье учеников в школах ежедневно должен специалист-медик. Но реформа 2015 года отменила их обязательное присутствие в школах, и это было ошибкой. Я считаю, что нужно возвращать медицинские кабинеты в школы. Основной приоритет для государства – здоровье ребенка, а значит, врачи должны вернуться в школы, каких бы денег это для государства ни стоило», — считает эксперт.

По его словам, любое простудное заболевание в новом учебном году будет восприниматься с паникой, потому что его сочтут за COVID-19.

«Уверен, что 70% директоров не готовы взять на себя ответственность за допущение пандемии в своей школе. Они будут бороться с малейшими проявлениями ОРВИ, но эта паника будет не обоснована, потому что в этом нужно разбираться. А разбираться должны не директор и учителя, не телеведущие, а инфекционисты», — говорит гость эфира.

Точку зрения Тимакова разделяет член регионального штаба ОНФ в Петербурге, директор лицея Константин Тхостов.

«Стою на позиции, что в каждой школе должно быть не менее трех медсестер на постоянной основе. Пока не знаю, как проблему будет решать в этом году система здравоохранения. Уверен, что скоро будет получен ответ на этот вопрос. Но этим точно не будут заниматься учителя, иначе кто будет учить детей?», — задается он риторическим вопросом.

Тимаков напомнил, что коронаврус практически не опасен для детей. Однако педагогам, многим из которых за 50 лет, следует быть предельно острожными.

«Нужно защитить их, чтобы дети не заразили учителей», — подчеркнул Тимаков.

Ранее депутат, член комитета Госдумы по образованию и науке Лидия Антонова в условиях пандемии коронавируса призвала думать об учителях, о школьниках и о сотрудниках образовательных учреждений при подготовке к 1 сентября.