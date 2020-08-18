Российские военные пострадали при взрыве после раздачи гумпомощи в Сирии

Трое российских военнослужащих получили ранения при взрыве самодельного взрывного устройства в Сирии, один из них погиб. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

Взрыв СВУ на пути следования российской автоколонны произошел, когда она возвращалась после раздачи гуманитарной помощи в 15 км от сирийского Дейр-эз-Зора. Ведомство отмечает, что жертвой трагедии стал военный советник в звании генерал-майора Вячеслав Гладких. Погибший офицер будет посмертно представлен к госнаграде.

Гладких служил в Забайкальском крае. Он получил звание генерал-майора в 2016 году.