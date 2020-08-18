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19:10   18 Августа 2020
Россия

Профсоюз образования выступил за единую систему оплаты труда учителей

Профсоюз образования выступил за единую систему оплаты труда учителей

В России необходимо установить единую оплату труда для всех педагогов вне зависимости от региона. Об этом сообщил заместитель заведующего отделом по вопросам общего образования Общероссийского профсоюза образования Евгений Романенков в онлайн-эфире Медиагруппы «Патриот».

По его словам, в 80% регионов оклад учителей не достигает даже уровня минимальной оплаты труда (МРОТ). Многие педагоги вынуждены работать на 1,5 ставки.

«К сожалению, низкий оклады – наболевший вопрос. В некоторых регионах оклад учителей составляет 3–4 тысячи рублей, а все остальное – стимулирующие выплаты, которые начисляются по очень сложным и запутанным схемам», — отметил общественник.

В ряде школ действует система баллов за достижения, отмечает Романенков. Они начисляются, например, за победу учеников в олимпиадах или общественную работу учителя: чем больше баллов – тем больше надбавка. Однако эти надбавки все равно не улучшают положение учителей.

В профсоюзе выступили за единую зарплату всем российским учителям

«Единое образовательное пространство и единый подход к формированию зарплат педагогов – решение. Мы не первый год поднимаем этот вопрос», — сказал представитель профсоюзов.

Благодаря активным действиям профсоюза, по словам Романенкова, Минпросвещения должно представить к 1 ноября свое предложение по установлению единых требований к оплате труда педагогов, исходя из ряда показателей.

Здесь будет учитываться продолжительность рабочего времени, нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы, а также целевые показатели уровня зарплат педагогов, которые были определены президентом в 2012 году.

Параллельно осенью Госдума рассмотрит закон, позволяющий кабмину учреждать требования к отраслевым системам оплаты труда бюджетникам.

«Мы надеемся, что этот закон будет принят, и правительство повысит размеры зарплат учителям»,  — резюмировал общественник.

В профсоюзе выступили за единую зарплату всем российским учителям

Романенков также добавил, что в нынешних условиях пандемии на плечи педагогов упало еще больше обязанностей, которые тоже должны быть оправданы хорошими прибавками к зарплате.

«Это обязательно нужно предусмотреть в выплачиваемых педагогам зарплатах. Этот вопрос профсоюз тоже прорабатывает», — считает эксперт.

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Автор: Карина Азоян
#россия #зарплаты #учителя #профсоюзы

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