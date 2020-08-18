Нилов заявил о необходимости начислять детские выплаты малоимущим семьям

Россияне ожидают, что в августе продлится период выплат пособий на детей до 16 лет, так как средства помогут собрать ребенка в школу. Однако в российском правительстве решение еще не принято.

Планы о начислении денег семьям могут принять указом президента или постановлением кабмина. Но обязательным условием должно быть наличие средств в бюджете, сообщил председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

В комитете одобряется любая денежная поддержка населения. Однако настораживает то, что выплаты получили семьи и с высоким и с низким уровнем дохода, отметил депутат. Необходимо ввести некий критерий нуждаемости в средствах, чтобы выплаты поступали туда, где они нужны, передает слова Нилова телеканал "360".

Потребность пособия перед 1 сентября очень высокая, отметил депутат. Во время пандемии многим российским семьям был нанесен материальный ущерб, а подготовка ребенка в новому учебному году обходится дорого.