Ученый-медик оценил вероятность заражения COVID-19 в Анталье

Коронавирусная инфекция быстро распространяется среди работников сферы туризма в турецкой провинции Анталья после открытия границ страны для иностранцев. Об этом ранее сообщила Нурсель Шахин, глава Медицинской палаты города.

Кандидат медицинских наук Владимир Зайцев в беседе с ФАН оценил риск отдыха в Турции на фоне незавершившейся пандемии. Он подчеркнул, что решившие отдохнуть в этой стране в разгар распространения вируса, рискуют своим здоровьем.

Эксперт заметил, что в обычную страховку выезжающего на отдых за рубеж туриста не входит лечение от COVID-19. В случае заражения иностранцам в Турции придется заплатить крупную сумму, напомнил Зайцев. На таких страховках в стране, по словам эксперта, зарабатывают немалые деньги.