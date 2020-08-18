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17:58   18 Августа 2020
Общество

Ученый-медик оценил вероятность заражения COVID-19 в Анталье

Ученый-медик оценил вероятность заражения COVID-19 в Анталье

Коронавирусная инфекция быстро распространяется среди работников сферы туризма в турецкой провинции Анталья после открытия границ страны для иностранцев. Об этом ранее сообщила Нурсель Шахин, глава Медицинской палаты города.

Кандидат медицинских наук Владимир Зайцев в беседе с ФАН оценил риск отдыха в Турции на фоне незавершившейся пандемии. Он подчеркнул, что решившие отдохнуть в этой стране в разгар распространения вируса, рискуют своим здоровьем.

Эксперт заметил, что в обычную страховку выезжающего на отдых за рубеж туриста не входит лечение от COVID-19. В случае заражения иностранцам в Турции придется заплатить крупную сумму, напомнил Зайцев. На таких страховках в стране, по словам эксперта, зарабатывают немалые деньги.

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Автор: Илья Романович
#турция #анталья #коронавирус

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