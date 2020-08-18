Экономист Делягин объяснил роль "рокового сентября" для России

Сентябрь сможет стать роковым для ряда стран в вопросе экономики и финансовых веяний, которые могут затронуть определенные государства. Не исключена негативная роль сентября и для России, уверен экономист Михаил Делягин.

В сентябре текущего года решится судьба как минимум нескольких крупных стран северного полушария, а как максимум — всей конструкции западного мира, куда входит и Россия, объяснил экономист.

Причиной этому Делягин видит социальные и политические волнения. Например, в США они начались еще в мае и могут усугубиться вместе с завершением президентской гонки и окончанием финансовой поддержки населения в условиях коронавируса.

Россию же может ожидать ослабление курса рубля на фоне ужесточения кризиса. Коронавирус оставил серьезный отпечаток на экономике страны, из-за чего национальная валюта может пострадать.