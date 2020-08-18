Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Судмедэксперт объяснил, как «умершая» пациентка очнулась в морге

Судмедэксперт объяснил, как «умершая» пациентка очнулась в морге

 Ученый-медик оценил вероятность заражения COVID-19 в Анталье

Ученый-медик оценил вероятность заражения COVID-19 в Анталье
Нилов заявил о необходимости начислять детские выплаты малоимущим семьям

Нилов заявил о необходимости начислять детские выплаты малоимущим семьям

 Экономист Делягин объяснил роль "рокового сентября" для России

Экономист Делягин объяснил роль "рокового сентября" для России
Глава Белоруссии отверг идею о передаче медиа координационному совету

Глава Белоруссии отверг идею о передаче медиа координационному совету

 Лукашенко развернул боевые подразделения армии на западных границах

Лукашенко развернул боевые подразделения армии на западных границах
Судмедэксперт объяснил, как «умершая» пациентка очнулась в морге

Судмедэксперт объяснил, как «умершая» пациентка очнулась в морге

 Ученый-медик оценил вероятность заражения COVID-19 в Анталье

Ученый-медик оценил вероятность заражения COVID-19 в Анталье
Нилов заявил о необходимости начислять детские выплаты малоимущим семьям

Нилов заявил о необходимости начислять детские выплаты малоимущим семьям

 Экономист Делягин объяснил роль "рокового сентября" для России

Экономист Делягин объяснил роль "рокового сентября" для России
Глава Белоруссии отверг идею о передаче медиа координационному совету

Глава Белоруссии отверг идею о передаче медиа координационному совету

 Лукашенко развернул боевые подразделения армии на западных границах

Лукашенко развернул боевые подразделения армии на западных границах
17:55   18 Августа 2020
Экономика

Экономист Делягин объяснил роль "рокового сентября" для России

Экономист Делягин объяснил роль "рокового сентября" для России

Сентябрь сможет стать роковым для ряда стран в вопросе экономики и финансовых веяний, которые могут затронуть определенные государства. Не исключена негативная роль сентября и для России, уверен экономист Михаил Делягин.

В сентябре текущего года решится судьба как минимум нескольких крупных стран северного полушария, а как максимум — всей конструкции западного мира, куда входит и Россия, объяснил экономист.

Причиной этому Делягин видит социальные и политические волнения. Например, в США они начались еще в мае и могут усугубиться вместе с завершением президентской гонки и окончанием финансовой поддержки населения в условиях коронавируса.

Россию же может ожидать ослабление курса рубля на фоне ужесточения кризиса. Коронавирус оставил серьезный отпечаток на экономике страны, из-за чего национальная валюта может пострадать.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Юлия Яковлева
#курс #прогноз #рубль #делягин

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...