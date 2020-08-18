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Глава Белоруссии отверг идею о передаче медиа координационному совету

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17:48   18 Августа 2020
Политика

Глава Белоруссии отверг идею о передаче медиа координационному совету

Глава Белоруссии отверг идею о передаче медиа координационному совету

Президент Белоруссии Александр Лукашенко раскритиковал идею о передаче контроля над средствами массовой информации координационному совету.

Лукашенко негативно отреагировал на возможность передачи контроля над белорусскими медиа. По его мнению, республика может повторить опыт Украины, если возложит эту обязанность на координационный совет.

Ситуация в Белоруссии обострилась после президентских выборов 9 августа. По данным ЦИК РБ, более 80% граждан страны поддержали кандидатуру Лукашенко. Около 10% избирателей отдали свой голос за экс-кандидата на выборах Светлану Тихановскую.

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Автор: Яна Либерман
#белоруссия #сми #лукашенко

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