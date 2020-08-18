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 Лукашенко развернул боевые подразделения армии на западных границах

Лукашенко развернул боевые подразделения армии на западных границах
17:44   18 Августа 2020
Политика

Лукашенко развернул боевые подразделения армии на западных границах

Лукашенко развернул боевые подразделения армии на западных границах

Власти Белоруссии развернули боевые подразделения армии на западных границах, приведя их в полную боеготовность. Об этом во вторник, 18 августа, рассказал президент республики Александр Лукашенко.

По словам главы государства, у Белоруссии появляются серьезные проблемы как внутри, так и извне. Лукашенко также уверен, это — скоординированные действия и "даже не пик". Белорусский лидер с сожалением отметил, что отдельные подразделения пришлось задействовать для спецоперации.

Накануне депутат белорусского парламента Олег Гайдукевич в беседе с Федеральным агентством новостей (ФАН) заявил, что Лукашенко проводит сильную и независимую политику на международной арене. Поэтому нельзя допускать, чтобы ему на смену пришли люди, отстаивающие интересы других стран.

 

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Автор: Руслан Неглинный
#белоруссия #запад #лукашенко

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