Власти Белоруссии развернули боевые подразделения армии на западных границах, приведя их в полную боеготовность. Об этом во вторник, 18 августа, рассказал президент республики Александр Лукашенко.

По словам главы государства, у Белоруссии появляются серьезные проблемы как внутри, так и извне. Лукашенко также уверен, это — скоординированные действия и "даже не пик". Белорусский лидер с сожалением отметил, что отдельные подразделения пришлось задействовать для спецоперации.

Накануне депутат белорусского парламента Олег Гайдукевич в беседе с Федеральным агентством новостей (ФАН) заявил, что Лукашенко проводит сильную и независимую политику на международной арене. Поэтому нельзя допускать, чтобы ему на смену пришли люди, отстаивающие интересы других стран.