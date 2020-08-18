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 Лукашенко развернул боевые подразделения армии на западных границах

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Судмедэксперт объяснил, как «умершая» пациентка очнулась в морге

Судмедэксперт объяснил, как «умершая» пациентка очнулась в морге

 Ученый-медик оценил вероятность заражения COVID-19 в Анталье

Ученый-медик оценил вероятность заражения COVID-19 в Анталье
Нилов заявил о необходимости начислять детские выплаты малоимущим семьям

Нилов заявил о необходимости начислять детские выплаты малоимущим семьям

 Экономист Делягин объяснил роль "рокового сентября" для России

Экономист Делягин объяснил роль "рокового сентября" для России
Глава Белоруссии отверг идею о передаче медиа координационному совету

Глава Белоруссии отверг идею о передаче медиа координационному совету

 Лукашенко развернул боевые подразделения армии на западных границах

Лукашенко развернул боевые подразделения армии на западных границах
17:41   18 Августа 2020
Экономика

Белорусский Нацбанк опроверг фейки о подготовке сотрудников к забастовке

Белорусский Нацбанк опроверг фейки о подготовке сотрудников к забастовке

Национальный банк Республики Беларусь сообщил, что не комментирует фейки о возможной забастовке рабочих. Об этом сообщили в пресс-службе.

Ранее в Telegram-каналах появились сообщения о якобы планируемой забастовке в регуляторе, передает Sputnik Беларусь.

Выборы президента Белоруссии прошли 9 августа. Со значительным отрывом победил действующий лидер Александр Лукашенко, он набрал более 80% голосов избирателей. Таким образом, Лукашенко переизбран на следующий срок.

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Автор: Руслан Неглинный
#банк #белоруссия #фейки

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