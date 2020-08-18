Белорусский Нацбанк опроверг фейки о подготовке сотрудников к забастовке

Национальный банк Республики Беларусь сообщил, что не комментирует фейки о возможной забастовке рабочих. Об этом сообщили в пресс-службе.

Ранее в Telegram-каналах появились сообщения о якобы планируемой забастовке в регуляторе, передает Sputnik Беларусь.

Выборы президента Белоруссии прошли 9 августа. Со значительным отрывом победил действующий лидер Александр Лукашенко, он набрал более 80% голосов избирателей. Таким образом, Лукашенко переизбран на следующий срок.